Объекты расположенны в Кировском, Невском и Красносельском районах.

В Петербурге построили четыре социальных объекта для детей: два детсада, центр образования и поликлинику. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе администрации города.

В Невском районе появилась детская поликлиника, расположенная на Союзном проспекте. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Строительством новой поликлиники занималась компания "Суар-Групп".

В Кировском районе построили центр образования №162. Четырехэтажное здание, расположенное на Турбинной улице, состоит из учебных, методических кабинетов, спортивного зала и бассейна. Разрешение на ввод получено ООО "Сотэкс". Также на проспекте Ветеранов, дом №5 появился новый детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание рассчитано на две ясельные и восемь групп старшего возраста. Малышам доступны залы для спортивных и музыкальных занятий, кружковые помещения и бассейн. Строительство садика выполнялось подрядчиком "Су-17".

Ещё один детский сад появился в Красносельском районе, расположенный на улице Добровольцева. Трехэтажное здание вместит в себя 220 детей. Строительство осуществляла также компания "Суар-Групп".

Ранее мы писали, что три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv