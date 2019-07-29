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Солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020"

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Чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно придумать песню и снять минутный клип на домашний телефон, а потом загрузить его в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020.

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" – домашний конкурс "Карантиновидение-2020". Об этом в своем Instagram сообщил Илья Прусикин.

Сам солист вслед за Софиий Таюрской представил свой конкурсный клип под названием "Кристина". "Кристина – ты королева карантина" поет музыкант. Илья Прусикин как всегда не без юмора подошел к созданию очередного "хита". 

Ранее организаторы "Евровидения" решили провести конкурс в новом формате – устроить онлайн-концерт 16 мая.

Видео: Instagram/ iliyaprusikin

Теги: прусикин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости России,

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