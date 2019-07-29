Лидер LITTLE BIG Илья Прусикин: "Прикольно быть звездой популярной группы. Я это получил, но теперь получаю "обратку""

Недавно в Петербурге грандиозно отгремел пятый VK Fest. В нем приняли участие более сотни артистов. Одним из хедлайнеров главной синей сцены стала группа LITTLE BIG. Лидер группы Илья Прусикин поделился своим мнением о популярности с журналистами PITER.TV.

- Можно ли сказать, что ваша жизнь во время популярности – сплошной музыкальный фестиваль? Недавно вы выступали на Стереолето, сегодня на ВК-фесте и постоянно такой движ!

- Я тебе больше скажу, вчера у нас был концерт, позавчера у нас был концерт, да, абсолютно – ты живешь на концертах

- А удается совмещать личную жизнь и работу?

- Невозможно. Ты сначала здесь, потом у тебя есть месяц отдыха – отдыхаешь и проводишь время с семьей, а потом снова концерты. К сожалению, это так. Многие говорят, что прикольно быть звездой популярной группы. Это конечно прикольно, я к этому стремился. Я ни в коем случае не говорю, что я этого не хотел. Я этого безумно хотел. Я это получил, но теперь ты получаешь обратку. Знаешь, это когда "бойся своих желаний" - они сбываются. И сына я вижу очень мало. И больше всего меня заботит именно это.

- Порой, все-таки, нужно правильно расставлять приоритеты.

- Я как мужчина, как глава семьи, мой приоритет – обеспечить семью. И поэтому приоритеты у меня расставлены очень правильно. Ну такова жизнь. Вот и все.

Илья Прусикин, лидер группы LITTLE BIG