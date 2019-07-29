  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
112
pitertv218
Код вставки плеера

Лидер LITTLE BIG Илья Прусикин: "Прикольно быть звездой популярной группы. Я это получил, но теперь получаю "обратку""

0 0

Лидер группы LITTLE BIG Илья Прусикин поделился своим мнением о популярности и жизненных приоритетах с журналистами PITER.TV.

Недавно в Петербурге грандиозно отгремел пятый VK Fest. В нем приняли участие более сотни артистов. Одним из хедлайнеров главной синей сцены стала группа LITTLE BIG. Лидер группы Илья Прусикин поделился своим мнением о популярности с журналистами PITER.TV.

- Можно ли сказать, что ваша жизнь во время популярности – сплошной музыкальный фестиваль? Недавно вы выступали на Стереолето, сегодня на ВК-фесте и постоянно такой движ! 
- Я тебе больше скажу, вчера у нас был концерт, позавчера у нас был концерт, да, абсолютно – ты живешь на концертах 
- А удается совмещать личную жизнь и работу? 
- Невозможно. Ты сначала здесь, потом у тебя есть месяц отдыха – отдыхаешь и проводишь время с семьей, а потом снова концерты. К сожалению, это так. Многие говорят, что прикольно быть звездой популярной группы. Это конечно прикольно, я к этому стремился. Я ни в коем случае не говорю, что я этого не хотел. Я этого безумно хотел. Я это получил, но теперь ты получаешь обратку. Знаешь, это когда "бойся своих желаний" - они сбываются. И сына я вижу очень мало. И больше всего меня заботит именно это. 
- Порой, все-таки, нужно правильно расставлять приоритеты. 
- Я как мужчина, как глава семьи, мой приоритет – обеспечить семью. И поэтому приоритеты у меня расставлены очень правильно. Ну такова жизнь. Вот и все. 

Илья Прусикин, лидер группы LITTLE BIG 

Видео и фото - PITER.TV

Теги: little big, ильич литтл биг, илья прусикин, илья прусикин о популярности, прусикин
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:53

Кто это вообще???

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии