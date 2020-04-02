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Солист Little Big запустил альтернативное "Евровидение-2020"

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Чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно придумать песню и снять минутный клип на домашний телефон, а потом загрузить его в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020.

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" — домашний конкурс "Карантиновидение-2020". Об этом в своем Instagram сообщил Илья Прусикин.

Чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно придумать песню и снять минутный клип на домашний телефон, а потом загрузить его в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020.

Первый клип уже сняла вокалистка Little Big София Таюрская, она исполнила песню "Самоизоляция". Джахаров и Прусикин пообещали также представить собственные клипы.

Ранее организаторы "Евровидения" решили провести конкурс в новом формате – устроить онлайн-концерт 16 мая.

Видео: Instagram/ iliyaprusikin; Instagram/ sonyatayurskaya

Теги: little big, евровидение, илья прусикин, софия таюрская, эльдар джахаров
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Картина дня,

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