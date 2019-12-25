Организаторы "Евровидения" проведут онлайн-концерт

Конкурса в этом году не будет.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", который отменили из-за коронавируса, решили провести вместо него специальный концерт. Он запланирован на 16 мая. Об этом сообщили на официальном сайте "Евровидения".

Событие Europe Shine A Light пройдет при участии нынешних конкурсантов, которые не смогли побороться на конкурсе, и артисты прошлых лет. Всех вещателей призывают транслировать это шоу в других странах.

Организаторы также намерены собрать вместе артистов 2020 года для исполнения хита прошлогоднего состязания.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2020" могут провести в режиме онлайн.