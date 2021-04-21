Ильдар Гилязов лично проконтролировал ремонт дорог в Выборге

Накануне глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов проверил, как подрядные организации выполняют ремонт дорожного покрытия в Южном микрорайоне города.

Накануне глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов проверил, как подрядные организации выполняют ремонт дорожного покрытия в Южном микрорайоне Выборга. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Выездное совещание состоялось с участием замглавы администрации Дмитрия Самойленко, председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергея Петрова, представителей подрядных организаций ООО "ДСК "Выборг" и ОАО "Дорожное РСУ".

Ведутся работы по замене асфальта на участке улицы Приморской от Приморского шоссе до улицы Гагарина. Ильдар Гилязов потребовал от подрядчиков качественного уплотнения покрытия, стыковочные швы при этом должны быть пролиты битумом надлежащим образом. Подрядчики необходимые работы провели. Сегодня отремонтированный участок на Приморской еще закрыт для проезда, чтобы транспорт не деформировал покрытие.

Продолжаются работы на улице Гагарина. При этом Ильдар Гилязов обратил внимание на съезд с дороги в районе дома №29А по данной улице, который находится в неудовлетворительном состоянии.

Всего в Выборге в рамках ремонта картами будет отремонтировано более 50 дорог и межквартальных проездов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Instagram / @igvbg