IKEA убрала рекламу со слоганом "Каждому свое"

Компания IKEA решила убрать рекламу со слоганом "Каждому свое". Причиной тому стали жалобы на то, что такая же фраза располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд. Первым на слоган обратил внимание Виталий Милонов.
Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку.
пресс-служба IKEA
Такой же слоган в 2018 году решил использовать сотовый оператор "Билайн", но после жалоб клиентов, компания от этой фразы отказалась.
Ранее IKEA воссоздала гостиные из культовых сериалов.
Фото: соцсети
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