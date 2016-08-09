IKEA убрала рекламу со слоганом "Каждому свое"

Фраза "Jedem das seine" (каждому свое) располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд.

Компания IKEA решила убрать рекламу со слоганом "Каждому свое". Причиной тому стали жалобы на то, что такая же фраза располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд. Первым на слоган обратил внимание Виталий Милонов.

Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. пресс-служба IKEA

Такой же слоган в 2018 году решил использовать сотовый оператор "Билайн", но после жалоб клиентов, компания от этой фразы отказалась.

Ранее IKEA воссоздала гостиные из культовых сериалов.

Фото: соцсети