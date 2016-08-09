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IKEA убрала рекламу со слоганом "Каждому свое"
Сегодня, 12:17
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nastya960

IKEA убрала рекламу со слоганом "Каждому свое"

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Фраза "Jedem das seine" (каждому свое) располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд.

Компания IKEA решила убрать рекламу со слоганом "Каждому свое". Причиной тому стали жалобы на то, что такая же фраза располагалась над входом в нацистский концлагерь Бухенвальд. Первым на слоган обратил внимание Виталий Милонов.

Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку.

пресс-служба IKEA

Такой же слоган в 2018 году решил использовать сотовый оператор "Билайн", но после жалоб клиентов, компания от этой фразы отказалась.

Ранее IKEA воссоздала гостиные из культовых сериалов.

Фото: соцсети 

Теги: ikea, бухенвальд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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