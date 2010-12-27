Дизайнеры воплотили в жизнь интерьеры из "Симпсонов", "Очень странных дел" и "Друзей".

IKEA воссоздала гостиные из культовых сериалов. Фотографии интерьеров опубликованы на сайте магазина.

Мы воплотили в жизнь культовые жилые комнаты самых любимых семей всех времен, благодаря тоннам комбинаций мебели в разных стилях и размерах - и по доступным ценам. Мы сгруппировали все продукты для каждой комнаты для вас, так что легко воссоздать то, что вы видите здесь, в вашем собственном доме сказано в сообщении

Дизайнеры воплотили в жизнь интерьеры из "Симпсонов", "Очень странных дел" и "Друзей". Как сообщают СМИ, снимки предназначены для рекламной кампании магазина в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец продает панно по мотивам "Игры престолов"

Фото: кинопоиск, IKEA