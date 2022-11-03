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Сотрудникам ЗАГСа Петроградского района помогает ИИ
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Сотрудникам ЗАГСа Петроградского района помогает ИИ

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По номеру 246-58-30 доступно интеллектуальное голосовое меню.

В отделе ЗАГСа Петроградского района Петербурга на звонки теперь отвечает голосовой помощник, который создали на основе передовых технологий искусственного интеллекта. Об этом 27 ноября сообщили в Смольном. 

Развитие новых технологий входит в число ключевых приоритетов развития Северной столицы на ближайшие годы. Внедрение искусственного интеллекта в область государственных услуг – важный шаг на пути к цифровой трансформации города. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

По номеру 246-58-30 доступно интеллектуальное голосовое меню, распределяющее вызовы по направлениям и информирующее о режиме работы в случае, если звонок поступает в нерабочее время. 

Отдел ЗАГСа Петроградского района – второй в Петербурге, где внедрили систему голосового помощника. В прошлом году такую технологию начали использовать в ЗАГСе Невского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ИИ оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами. 

Фото: пресс-служба Смольного  

Теги: искусственный интеллект, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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