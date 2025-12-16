В судах Петербурга начали тестировать искусственный интеллект для подготовки протоколов

Новая технология призвана облегчить работу судей и аппарата судов, взяв на себя рутинные задачи.

В судах общей юрисдикции Петербурга проходит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в судебный процесс. Северная столица вошла в число десяти пилотных регионов, где с 6 мая тестируется система UNICA-AI. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Новая технология призвана облегчить работу судей и аппарата судов, взяв на себя рутинные задачи. Среди её возможностей – анализ обращений об условно-досрочном освобождении, подготовка черновиков процессуальных документов, проверка доказательств и распознавание рукописного текста. Одним из самых наглядных примеров эффективности стала функция транскрибирования аудиозаписей судебных заседаний.

Протокол судебного заседания является ключевым процессуальным документом, фиксирующим все значимые для дела сведения. Он служит главным инструментом для отслеживания показаний свидетелей и поведения участников процесса. Именно к письменному протоколу, а не к аудиозаписи, обращаются суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении процессуальных вопросов.

Как отмечает адвокат Максим Быковских, точность этого документа имеет первостепенное значение. Использование ИИ при его составлении позволит обеспечить максимальную достоверность фиксации событий, что особенно важно, если участник разбирательства меняет свои показания. Кроме того, автоматизация процесса поможет разгрузить сотрудников суда и ускорить рассмотрение гражданских дел. При этом эксперт подчёркивает необходимость тщательного контроля за точностью расшифровки со стороны человека во избежание ошибок.

По словам главы Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, судебная система города довольна качеством работы новой платформы. Первые выводы о результатах эксперимента уже направлены в Судебный департамент при Верховном суде РФ. Изучив все возможности системы, специалисты смотрят в будущее с оптимизмом и ждут её полноценного внедрения в повседневную работу.

Ранее мы сообщили о том, что половина петербуржцев не боится развития ИИ.

Фото: Pxhere