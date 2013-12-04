Как цифровые технологии в медицине помогают врачам и пациентам

Продуктами на основе искусственного интеллекта уже пользуются в Центре Алмазова, в городской поликлинике №91 Красносельского района, в Женской консультация №44 и Городской поликлинике №102.

В России на сегодняшний день идёт активная работа по внедрению медицинских решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта (AI) в здравоохранении. Уже сегодня ИИ помогает врачам при диагностике и анализе текстовых данных и визуальных исследований, позволяет заботиться о своём здоровье и здоровье близких.

В рамках традиционного мероприятия "Дни здоровья Сбера" управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин рассказал, как развиваются и используются цифровые сервисы для медицины, разработанные компаниями индустрии здоровья Сбера и партнерами в Петербурге.

Искусственный интеллект в медицине

Специалисты Центра Алмазова с помощью продукта Voice2Med, разработанного группой компаний ЦРТ – партнером Сбера, заполнили более 17 тысяч медицинских протоколов по лучевой диагностике, зафиксировали экономию времени на заполнении протоколов более 20% и значительное увеличение пропускной способности кабинетов лучевой диагностики. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Voice2Med – это продукт на основе искусственного интеллекта, который преобразует голос врача в текст и позволяет не печатать, а надиктовывать описание исследований, избавляет врачей от рутины.

В городской поликлинике №91 Красносельского района Санкт-Петербурга голосовой ввод уже используют хирурги, неврологи, педиатры, урологи, терапевты. Такое нововведение особенно нравится врачам с большим опытом. Раньше им требовалось гораздо больше времени, чтобы напечатать заключение, чем их более молодым коллегам.

Также медицинская компания СберЗдоровье с марта 2022 года до конца марта 2023 года на базе Женской консультация №44 и Городской поликлиники №102 реализовала программу по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с диагнозами "артериальная гипертензия" и "сахарный диабет".

Проект позволил врачам удаленно наблюдать за показателями около 200 пациентов. Благодаря проекту удалось нормализовать состояние пациентов 88,9% с артериальной гипертензией и 57,7% – с сахарным диабетом. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Как получить онлайн-консультацию врача

Компания активно развивает в России телемедицину. Любой человек через сайт или мобильное приложение СберЗдоровья может за несколько минут связаться с дежурным терапевтом или педиатром, проконсультироваться, узнать "второе мнение" или получить помощь. На платформе можно найти врачей более 20 специальностей.

В рамках "Дней здоровья Сбера" с 4 по 17 декабря в любом отделении Сбера можно оформить медицинскую программу СберЗдоровья с внушительной скидкой. При этом можно выбрать те услуги, которые необходимы именно вам: круглосуточные онлайн-консультации врачей, любые анализы со скидкой, приемы в клиниках или комплексный чекап здоровья по привлекательной цене.

Фото: Piter.tv