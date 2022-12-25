Сбер: в Санкт-Петербурге подводят итоги проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) подводит предварительные итоги пилотного проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин. Проект был запущен в марте 2022 года на базе ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района Санкт-Петербурга. Проект по плану завершится до конца декабря.

За время работы проекта более 100 пациенток были подключены к дистанционному мониторингу с помощью носимых устройств (тонометров или глюкометров) или роботизированного обзвона. Наблюдались пациентки с диагнозами "артериальная гипертензия" и "сахарный диабет".

В случае ухудшения показателей, врачи оперативно консультировали и давали рекомендации. Так, благодаря своевременному реагированию, почти 95% случаев отклонений у наблюдаемых с диагнозом "артериальная гипертензия" решались без визита к врачу, и состояние приводилось в норму. У пациентов с диагнозом "сахарный диабет" 65% случаев отклонений были нормализованы удаленно.

Пациенты, подключенные к мониторингу с помощью носимых устройств, получали "умные" тонометры или глюкометры, оснащенные функцией Bluetooth. Наблюдаемым нужно было измерять показатели, а устройства автоматически вносили данные в "Дневник наблюдений". После этого врач дистанционно анализировал их и в случае отклонений реагировал на изменения.

Робот же собирал информацию о состоянии пациентов по телефону – звонил по расписанию и уточнял нужные данные, а после также "вносил" информацию в дневник. Робот разработан группой компаний ЦРТ. Модели распознавания речи позволяют ему "понимать" специфические термины и цифры на естественном языке. Он может переспросить пациента и убедиться, что данные предоставлены корректно.

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье: