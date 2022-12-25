Сбер: в Санкт-Петербурге подводят итоги проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин

За время работы проекта более 100 пациенток были подключены к дистанционному мониторингу с помощью носимых устройств (тонометров или глюкометров) или роботизированного обзвона. Наблюдались пациентки с диагнозами "артериальная гипертензия" и "сахарный диабет".
В случае ухудшения показателей, врачи оперативно консультировали и давали рекомендации. Так, благодаря своевременному реагированию, почти 95% случаев отклонений у наблюдаемых с диагнозом "артериальная гипертензия" решались без визита к врачу, и состояние приводилось в норму. У пациентов с диагнозом "сахарный диабет" 65% случаев отклонений были нормализованы удаленно.
Пациенты, подключенные к мониторингу с помощью носимых устройств, получали "умные" тонометры или глюкометры, оснащенные функцией Bluetooth. Наблюдаемым нужно было измерять показатели, а устройства автоматически вносили данные в "Дневник наблюдений". После этого врач дистанционно анализировал их и в случае отклонений реагировал на изменения.
Робот же собирал информацию о состоянии пациентов по телефону – звонил по расписанию и уточнял нужные данные, а после также "вносил" информацию в дневник. Робот разработан группой компаний ЦРТ. Модели распознавания речи позволяют ему "понимать" специфические термины и цифры на естественном языке. Он может переспросить пациента и убедиться, что данные предоставлены корректно.
Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:
Это первый проект, который мы реализуем для беременных женщин, и мы благодарны, что такая инициатива была положительно встречена правительством Санкт-Петербурга. Такого рода возможности актуальны для будущих мам, особенно с выявленными хроническими заболеваниями, так как контроль за их состоянием здоровья должен быть максимальным на любом сроке. Дистанционное наблюдение существенно сокращает необходимость очных визитов в клинику, а значит у беременных снижаются риски осложнений, например, из-за сезонных вирусов. Если состояние беременной требует наблюдения, у врачей есть выбор между стационаром и удаленным мониторингом.
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