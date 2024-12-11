Искусственный интеллект расшифровал рукописи Пушкина

Ученые научили нейросеть выявлять смысл зачеркнутых поэтом слов.

Заведующий отделом "Зрительные системы" ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев в интервью RTVI рассказал, что его коллегам удалось обучить искусственный интеллект распознавать зачеркнутые слова в рукописях Александра Пушкина.

По словам ученого, принцип "расшифровки" заключается в следующем: нейросеть изучает содержание рукописей, зачеркивает незачеркнутые слова на манер поэта, а потом как бы "расчеркивает" то, что было скрыто. Таким образом получается выяснить приближенный (насколько это возможно) смысл скрытых Александром Сергеевичем строк.

Пушкин – далеко не единственный автор, от которого остался большой архив. И чем большим архивом мы располагаем, тем точнее можно изучать динамику написания тех или иных известных произведений, наблюдать, как шел творческий процесс. А это всегда нечто новое в истории литературы. Дмитрий Николаев

В Институте намерены продолжить совершенствовать возможности разработанной нейросети и тестировать ее на новых рукописях ради новых открытий. По мысли Николаева, подобные технологии позволяют улучшить наше представление о динамике и манере написания тех или иных слов.

Говоря о результатах применения искусственного интеллекта для распознавания сложных черновиков Пушкина, можно упомянуть несколько особо ценных примеров, когда снятие зачеркивания действительно позволило добиться отчетливости. Например, значительно отчетливее стали видны слова "булочникъ" и "гробовщикъ. Дмитрий Николаев

Ранее мы сообщали, что к годовщине со дня смерти Александра Пушкина (10 февраля) музей подготовил специальную программу для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV