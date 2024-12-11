Музей-квартиру Пушкина можно будет посетить бесплатно 10 февраля

Также в этот день состоится памятное собрание, в 15:30 в концертном зале пройдёт музыкально-литературная программа.

К годовщине со дня смерти Александра Пушкина (10 февраля) музей подготовил специальную программу для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Традиционно Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина (с 10:00 до 14:00 и с 15:10 до 18:00) и музей "Пушкин. Жизнь и творчество" (с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 18:00) будут работать для посетителей бесплатно (по мере комплектования групп).

Кроме этого, в 14:25 во дворе дома на Мойке, 12 состоится памятное собрание, в 15:30 в концертном зале пройдёт музыкально-литературная программа. Вход свободный. Количество мест ограничено. Выдача бесплатных билетов с 12:30 до 15:00 в кассе музея.

Также состоится пешеходная экскурсия "Последний путь Пушкина" от дома на наб. Мойки, 12, к церкви Спаса Нерукотворного Образа — по сеансам: 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 15:00, 16:00. (Сбор у кассы). Купить билет можно на сайте, либо в кассе музея.

Подробная информация и расписание мероприятий здесь.

Фото: ВКонтакте/ Всероссийский музей А.С. Пушкина