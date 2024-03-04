В мошеннической схеме по продаже автомобилей начали использовать ИИ

Злоумышленники подкрепляют объявления фальшивыми документами и изображениями машин.

Мошенники начали применять искусственный интеллект в схемах по покупке автомобилей. Аферисты публикуют предложения и давят "ограниченным временем" решения, заставляя торопиться, рассказали в МВД России.

Злоумышленники подкрепляют объявления фальшивыми документами и изображениями машин, которые сгенерированы нейросетями. В главный канал обмана превращаются переписки в мессенджерах.

На что обращать внимание: давление временем – срочность обычно признак мошенничества. Фотографии и документы могут быть сгенерированы или подделаны, проверяйте детали. Ошибки в документах: опечатки, нетипичное оформление номеров, грамматические промахи – повод усомниться. Анонимные переписки в соцсетях/мессенджерах – рискованный канал, где проверить продавца трудно. Переводы на заранее подготовленные счета и требование предоплаты – частая схема злоумышленников. Пресс-служба МВД России

Рекомендуется попросить видеозвонок с демонстрацией ПТС и авто в реальном времени, а также оригиналы документов. Храните всю переписку и снимки документов, при малейших сомнениях обратитесь в банк и полицию.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)