Нейросеть ГАТИ Петербурга научилась выявлять незаконные работы

В Петербурге незаконные работы, проводимые без ордера, теперь умеет выявлять нейросеть "Городовой". Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции 12 февраля, получение документа – не просто формальность: он подтверждает, что все нужные согласования получены.

До этого нарушения находили только инспекторы. Сумма соответствующих штрафов в прошлом году превысила 50 млн рублей. При автоматической фиксации организации грозит штраф в 300 тыс. рублей. К настоящему времени мобильными комплексами выявлено 17 зон работ без ордера ГАТИ, нарушители оштрафованы на 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)