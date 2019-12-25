  1. Главная
Нейросеть ГАТИ Петербурга научилась выявлять незаконные работы
Сегодня, 16:25
К настоящему времени мобильными комплексами выявлено 17 зон работ без ордера ГАТИ.

В Петербурге незаконные работы, проводимые без ордера, теперь умеет выявлять нейросеть "Городовой". Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции 12 февраля, получение документа – не просто формальность: он подтверждает, что все нужные согласования получены. 

До этого нарушения находили только инспекторы. Сумма соответствующих штрафов в прошлом году превысила 50 млн рублей. При автоматической фиксации организации грозит штраф в 300 тыс. рублей. К настоящему времени мобильными комплексами выявлено 17 зон работ без ордера ГАТИ, нарушители оштрафованы на 5 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторы ГАТИ выдали 15 ордеров на реставрацию домов на Невском в январе. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

