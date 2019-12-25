Росконгресс: ИИ будет обеспечивать более персонализированное взаимодействие с участниками ПМЭФ

"Инфорум" — специально созданная нейросеть, прошедшая успешное тестирование на крупных событиях, включая ПМЭФ и Восточный экономический форум.

Росконгресс планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для повышения уровня персонализированного взаимодействия с участниками проводимых ею мероприятий. Такое заявление сделал заместитель руководителя организации, директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Вальков.

"Инфорум" — специально созданная нейросеть, прошедшая успешное тестирование на крупных событиях, включая ПМЭФ и Восточный экономический форум. По мнению Алексея Валькова, внедрение подобной технологии способно значительно облегчить процесс поиска необходимой информации среди огромного объема контента, ежедневно создаваемого на площадках мероприятий.

Одним из примеров успешного применения ИИ является автоматизация работы кол-центра фонда. Благодаря этому решению, количество обращений к операторам сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом, когда технология ещё не применялась.

Вальков подчеркнул, что углубленное применение искусственного интеллекта станет следующим важным шагом цифровой трансформации отрасли конгрессов и выставок, направленным на повышение эффективности мероприятий как для организаторов, так и для участников.

Деловое мероприятие организовано Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга совместно с комиссией "Конгрессно-выставочный альянс СПб" при участии Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

