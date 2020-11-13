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Ида Галич официально развелась с мужем Аланом Басиевым
Сегодня, 12:39
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Ида Галич официально развелась с мужем Аланом Басиевым

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Блогер заявила, что у нее больше не будет мужа, и что она не верит в институт семьи.

Популярный блогер Ида Галич официально развелась со своим мужем Аланом Басиевым. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Ида Галич и Алан Басиев поженились в мае 2018 года. На торжестве гуляли более 200 человек, в том числе и многие звезды шоу-бизнеса. Среди подружек невесты были замечены Настя Ивлеева, Мария Миногарова, Наталья Рудова и другие.  В августе 2019 года Галич объявила, что беременна, в феврале 2020 Ида и Алан стали родителями сына, которому дали имя Леон. И уже к концу 2020 года подписчики стали волноваться, все ли хорошо в семье Иды и Алана. Галич ответила следующее:  "У нас всё хорошо. У каждого по-своему, насколько сейчас это возможно". Теперь же блогер заявила, что у нее больше не будет мужа, и что она не верит в институт семьи.

Ранее Акиньшина показала видео с Козловским на фоне слухов об их романе.

Фото: Instagram / @galichida

 

Теги: алан басиев, ида галич
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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