Известный блогер Ида Галич стала новой ведущей "Ревизорро"

По словам Иды, для нее новая работа – это выход из зоны комфорта.

У ведущей программы "Ревизорро" Настасьи Самбурской скоро появится помощница. Ею станет Instagram-блогер Ида Галич. Об этом девушка сама написала в своем посте в соцсети.

По словам Иды, для нее новая работа – это выход из зоны комфорта.

Не могу больше молчать! Ребята! Перед вами новая ведущая программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница". Точнее соведущая прекрасной Самбурской. Совсем скоро вы увидите новые выпуски! Надеюсь, не подведу. Я сама пока не до конца понимаю, что происходит. Для меня это эксперимент. Выход из зоны комфорта. Ида Галич, блогер.

Напомним, что 28-летняя блогерша – бывшая участница КВН и шоу "Comedy Баттл". В основном, Ида Галич снимает короткие смешные видео-зарисовки в Instagram.

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Фото: Ида Галич / Instagram.