В Петербурге обокрали семью Ольги Бузовой

У мамы певицы похитили 6,2 млн рублей.

В субботу, 11 августа, неизвестные ограбили квартиру Ирины Бузовой – матери известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщили "78.ru", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В дом женщины на набережной реки Карповки злоумышленник проник, сняв москитную сетку. Сигнализации в квартире не было. Всего преступник похитил 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов драгоценности, наручные часы – четыре штуки, и портмоне. Сумму всего ущерба Бузова оценила в 6,2 млн рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Мама певицы работает врачом-стоматологом в клинике №17. Вероятно, во время совершения преступления женщина проводила время вместе с дочерьми. В Instagram Ольги Бузовой 11 августа появилось фото с сестрой, мамой и бабушкой, под которым девушка рассуждает о необходимости помогать родственникам финансово.

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