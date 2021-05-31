Оксана Акиньшина показали личное видео с Данилой Козловским

Поклонники предположили, что актеры живут вместе.

В конце апреля появилась информация, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина живут вместе. Похоже, эта информация подтвердилась. Акиньшина в своём Instagram опубликовала кадры, на которых Данила Козловский радуется финалу футбольной Лиги Чемпионов.

Всё дело в том, что в финале победу одержал любимый клуб Козловского лондонский "Челси". Для поклонников Оксаны и Данилы это отошло на второй план, ведь они в первую очередь предположили, что актеры живут вместе.

Ранее Данила Козловский впервые в интервью рассказал о расставании с матерью своей дочери Ольгой Зуевой. Артист отметил, что поступил плохо и несправедливо по отношению к Ольге.

Видео: Instagram / @akinshok2013