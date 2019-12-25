Данила Козловский подтвердил расставание с Ольгой Зуевой

Он отметил, что поступил гадко.

Российский актер и режиссер Данила Козловский расстался с артисткой Ольгой Зуевой. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".

Артист ранее не отвечал на вопросы о личной жизни. Но в этот раз он ответил на вопрос ведущей программы Ирины Шихман: "Что с Олей?". Актер подтвердил, что они расстались, но говорить причину не стал.

Это наша жизнь, <…> но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Данила Козловский, актер

Данила Козловский отметил, что тяжело переживает разрыв и не хочет, чтобы его отношения с Ольгой сказались на его общении с дочкой.

Осенью прошлого года Ольга Зуева показала фото дочери от Данилы Козловского.

Фото: Piter.tv