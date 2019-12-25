Иду Галич раскритиковали за проект в стиле телешоу 90-х годов

Программа называется "FAKE не FAKE".

Российская телеведущая и видеоблогер Ида Галич запустила на YouTube новый проект в стиле телешоу 90-х годов. Программа называется "FAKE не FAKE".

Суть передачи состоит в том, чтобы три участника разоблачали фейки. В первом раунде они угадывают, какие из предложенных новостей ложные, во втором – определяют подделку известного бренда. В финале победитель должен определить, какой из трех драгоценных камней настоящий. В розыгрыше участвует бриллиант стоимостью 500 тысяч рублей и две подделки.

Пользователи интернета остались не в восторге от формата передачи и конкурсов. По их мнению, шоу получилось скучным и странным. "Люблю Иду, но это уровень Первого канала в 13:00. Прайм-тайм шоу для бабушек а-ля Малахов", - отметил один из комментаторов. По мнению другого, "FAKE не FAKE" не подходит для YouTube, в передаче "слишком все наиграно".

"Шоу не понравилось. Эстетика 80-х или 90-х тоже не зашла", - написал еще один пользователь.

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Фото: Instagram / galichida