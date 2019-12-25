Названы победители премии "GQ Человек года" 2020

В номинации "Люди года" победили врачи.

Подведены итоги ежегодной премии "Человек года" по версии модного журнала GQ. В первую очередь организаторы события решили напомнить людям о героях нашего "смутного времени". В номинации "Люди года" победили врачи.

"За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия", - написано на сайте журнала GQ.

Победителей выбирали в 13 номинациях. "Продюсером года" оказался генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов. "Режиссером года" признали Эдуарда Оганесяна. Его сериал "Чики" о четверке бывших жриц любви вышел на портале more.tv в самый разгар карантина.

В номинации "Автор года" победил Борис Акунин, "Открытием года" стал тиктокер Даня Милохин. За победу в номинации "Музыкант года" боролась петербургская рейв-группа Little Big. Однако им пришлось уступить первое место Моргенштерну.

Ранее мы писали, что Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала "Перевал Дятлова".

Фото: gq.ru