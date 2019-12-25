  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленинградца осудили за избиение подростка в электричке в Петербурге
Сегодня, 14:22
247
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградца осудили за избиение подростка в электричке в Петербурге

0 0

Все произошло на станции Ленинский проспект.

Жителя Ленобласти осудили за хулиганство в поезде. Ему вменили пп. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре 27 ноября. 

В июле фигурант оскорбил подростка и ударил его. Все произошло в вагоне электрички на станции Ленинский проспект.

С учетом мнения государственного обвинителя Петербургской транспортной прокуратуры мужчине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. 

Ранее на Piter.TV: на складе в Янино мужчина напал с ножом на грузчика. Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии