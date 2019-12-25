Ленинградца осудили за избиение подростка в электричке в Петербурге

Жителя Ленобласти осудили за хулиганство в поезде. Ему вменили пп. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре 27 ноября.
В июле фигурант оскорбил подростка и ударил его. Все произошло в вагоне электрички на станции Ленинский проспект.
С учетом мнения государственного обвинителя Петербургской транспортной прокуратуры мужчине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
