Ленинградца осудили за избиение подростка в электричке в Петербурге

Все произошло на станции Ленинский проспект.

Жителя Ленобласти осудили за хулиганство в поезде. Ему вменили пп. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре 27 ноября.

В июле фигурант оскорбил подростка и ударил его. Все произошло в вагоне электрички на станции Ленинский проспект.

С учетом мнения государственного обвинителя Петербургской транспортной прокуратуры мужчине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Фото: Piter.TV