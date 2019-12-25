Выпивающий пассажир ударил контролёра в электричке "Будогощь – Обухово"

Пассажир отреагировал так на замечание.

Полицейские задержали мужчину, который ударил контролёра в электричке "Будогощь – Обухово". Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию поступило заявление от контролёра-кассира о том, что во время рабочей смены в электричке сообщением "Будогощь – Обухово" пассажир ударил его кулаком в лицо.

Правоохранителями установлено, что во время остановки поезда на станции "Кириши" в вагон зашел 45-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные требования пассажиров прекратить распивать алкоголь гражданин никак не реагировал. Контролёр сообщил пассажиру о поступивших на него жалобах, но на повторное замечание мужчина ударил кассира кулаком по лицу, от чего он упал в проход вагона.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в", ч.1. ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Дачном проспекте неизвестные избили петербуржца металлической трубой.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте