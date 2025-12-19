  1. Главная
Полиция задержала в Новосибирске молодого человека, избившего подростка на Лиговском проспекте
Сегодня, 11:48
Добавить в Яндекс.Новости

Его доставили в Северную столицу для проведения следственных действий.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в хулиганстве на Лиговском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В октябре 2025 года неизвестные избили подростка 16 лет возле торгово-развлекательного центра. К совершению преступления причастен 24-летний житель Новосибирской области, объявленный в федеральный розыск. Его поймали в Новосибирске и доставили в Северную столицу для проведения следственных действий. 

Ранее на Piter.TV: девятиклассницу задержали за применение "перцовки" в автобусе на проспекте Просвещения. Пенсионер сделал ей замечание. 

Фото: Piter.TV 

