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Под мостом Бетанкура появится граффити с писателем Сергеем Довлатовым
Сегодня, 19:04
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Под мостом Бетанкура появится граффити с писателем Сергеем Довлатовым

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Мероприятие состоится 4 сентября в рамках фестиваля "День Д", посвященного писателю.

В субботу, 4 сентября, уличные художники Стас Багс и Миша Верт создадут граффити с изображением писателя Сергея Довлатова под мостом Бетанкура в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

В создании граффити может принять любой желающий. Работа появится на территории скейт-парка "Бетанкур плаза". Также под мостом организаторы создадут зону отдыха, за музыкальную составляющую будет отвечать диджей Андрей Петров. 

Полный гид по "Дню Д" Piter.tv публиковал несколько дней ранее.

Фото: Piter.tv

Теги: граффити, мост бетанкура, сергей довлатов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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