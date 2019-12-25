Под мостом Бетанкура появится граффити с писателем Сергеем Довлатовым

Мероприятие состоится 4 сентября в рамках фестиваля "День Д", посвященного писателю.

В субботу, 4 сентября, уличные художники Стас Багс и Миша Верт создадут граффити с изображением писателя Сергея Довлатова под мостом Бетанкура в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В создании граффити может принять любой желающий. Работа появится на территории скейт-парка "Бетанкур плаза". Также под мостом организаторы создадут зону отдыха, за музыкальную составляющую будет отвечать диджей Андрей Петров.

Полный гид по "Дню Д" Piter.tv публиковал несколько дней ранее.

Фото: Piter.tv