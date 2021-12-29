Художника Ивана Волкова отпустили из отделения полиции

Он является подозреваемым по делу о надругательстве над местами захоронения.

Московского художника Ивана Волкова отпустили из петербургского отделения полиции. При этом обвинения с него не сняты, сообщила "Бумага".

Напомним, Волков — автор арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле. 16 января его сняли с поезда из Петербурга в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательства над местами захоронения).

Коллеги уличного художника из "11.12 GALLERY" отметили, что у него не было злого умысла и желания кого-то оскорбить.

Важно отметить, что Марсово поле было выбрано Иваном для инсталляции исключительно из-за того, что это максимально открытая локация в центре города. Не более.

Художник пробыл в отделении двое суток, поэтому его должны были отпустить под обязательство о явке.

Фото: Instagram / @11.12gallery