Скончался декан академии имени Штиглица Иван Дикий

В возрасте 72 лет ушел из жизни художник, декан факультета монументально-декоративного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Иван Михайлович Дикий. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.
Как отметили в организации, Иван Дикий был признанным мастером гравировки, витража и моллирования стекла. Его произведения неоднократно выставлялись на городских, зональных и международных экспозициях и симпозиумах.
Иван Михайлович возглавлял факультет монументально-декоративного искусства прославленной академии с 2004 года.
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Фото: Piter.TV
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