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Скончался декан академии имени Штиглица Иван Дикий
Сегодня, 13:41
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Скончался декан академии имени Штиглица Иван Дикий

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Его произведения неоднократно выставлялись на городских, зональных и международных экспозициях и симпозиумах.

В возрасте 72 лет ушел из жизни художник, декан факультета монументально-декоративного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Иван Михайлович Дикий. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

Как отметили в организации, Иван Дикий был признанным мастером гравировки, витража и моллирования стекла. Его произведения неоднократно выставлялись на городских, зональных и международных экспозициях и симпозиумах.

Иван Михайлович возглавлял факультет монументально-декоративного искусства прославленной академии с 2004 года.

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Фото: Piter.TV
 

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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