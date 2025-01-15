Скончался декан академии имени Штиглица Иван Дикий

Его произведения неоднократно выставлялись на городских, зональных и международных экспозициях и симпозиумах.

В возрасте 72 лет ушел из жизни художник, декан факультета монументально-декоративного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Иван Михайлович Дикий. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

Как отметили в организации, Иван Дикий был признанным мастером гравировки, витража и моллирования стекла. Его произведения неоднократно выставлялись на городских, зональных и международных экспозициях и симпозиумах.

Иван Михайлович возглавлял факультет монументально-декоративного искусства прославленной академии с 2004 года.

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Фото: Piter.TV

