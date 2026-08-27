Алексей Герман — младший поделился теплыми воспоминаниями о Юрии Цурило

Режиссер охарактеризовал коллегу как человека, который был физически мощным, но обладал тонкой душевной организацией.

Режиссер Алексей Герман — младший прокомментировал смерть народного артиста России Юрия Цурило. В своем обращении к "Петербургскому дневнику" он подчеркнул, что знает актера практически всю жизнь.

Герман — младший признался, что, хотя им и не довелось работать вместе лично, он прекрасно помнит Цурило на площадке своего отца. Режиссер охарактеризовал коллегу как человека, который был физически мощным, но обладал тонкой душевной организацией.

Это был прекрасный, талантливый человек, очень хороший артист, преданный своей профессии. Его смерть – большая утрата для профессионального сообщества Алексей Герман — младший, режиссер

Ранее мы сообщили о том, что Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Валентина Богданова.

Фото: "Петербургский дневник" (Алесандр Глуз)