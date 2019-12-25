Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Валентина Богданова

Валентин Иванович начал свой боевой путь в блокадном Ленинграде подростком – ему было всего 15 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил слова поддержки родным и близким участника Великой Отечественной войны Валентина Ивановича Богданова, который скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Валентин Иванович начал свой боевой путь в блокадном Ленинграде подростком – ему было всего 15 лет. Служа радистом на легендарном аэродроме "Сосновка", он обеспечивал связь с самолетами, уходившими на боевые задания. В августе 1943 года он был награжден медалью "За оборону Ленинграда". После полного освобождения города ветеран прошел через Ленинградскую область, Карелию и Прибалтику. Рано утром 9 мая 1945 года именно Валентин Богданов дежурил на радиостанции в эстонском Пярну и одним из первых в стране принял сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.

В мирное время он посвятил себя развитию отечественной науки и промышленности, работая на руководящих должностях в Ленинградском научно-исследовательском технологическом институте и ЛНПО "Авангард".

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Фото: Правительство Петербурга