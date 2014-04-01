В Шушарах открылся филиал Детской художественной школы имени И.П.Саутова

Пушкинская художественная школа была основана в 1988 году на базе Екатерининского дворца при поддержке Ивана Петровича Саутова.

В Шушарах на Окуловской улице открылся филиал Детской художественной школы имени И.П.Саутова. Это первая художественная школа на территории посёлка Шушары, рассказали в Смольном.

Здесь будут преподавать как традиционные образовательные дисциплины – рисунок, живопись, изобразительное и прикладное искусство, историю искусств и станковую композицию, так и новые направления, включая мультипликацию, гончарное мастерство и компьютерную графику.

Пушкинская художественная школа была основана в 1988 году на базе Екатерининского дворца при поддержке Ивана Петровича Саутова, возглавлявшего ГМЗ "Царское Село" с 1987 года по 2008 годы. Среди его главных достижений – открытие Александровского дворца, восстановление комплекса "Китайская деревня", продолжение работ по реставрации интерьеров Золотой анфилады Екатерининского дворца. Важнейшим делом Ивана Саутова стало восстановления Янтарной комнаты Екатерининского дворца в 1999-2003 годах, где он выступал как архитектор.

Фото: Смольный