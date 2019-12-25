Бюджет АИП Петербурга исполнен наполовину за 8 месяцев 2025 года

В прошлом году освоение составляло 40,5% за такой же период.

Адресная инвестиционная программа (АИП) Санкт-Петербурга по итогам августа 2025 года выполнена на 49,3%. Финансирование строительной отрасли составило 114,3 млрд рублей, что на 26,3 млрд рублей превышает показатели прошлого года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Валерия Москаленко рассказал портал "Строительный Петербург".

Среди ключевых объектов, введенных в эксплуатацию:

– школы и детские сады

– 2 колледжа

– поликлиника в Калининском районе

– Центр современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове

– школа искусств в Невском районе

– спальный корпус школы-интерната "Олимпийский резерв"

– дорожные объекты в Московском и Приморском районах.

В этом году работа по бюджетным инвестициям идет хорошими темпами. От нее во многом зависит своевременная реализация планов развития, ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в самых разных районах города, которых ждут петербуржцы. Валерий Москаленко, вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Фото: аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга В.Н.Москаленко