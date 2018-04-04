На бульваре Александра Грина построят духовно-просветительский центр в память о героях полярных конвоев

После завершения работ духовный центр безвозмездно передадут в собственность города.

На Васильевском острове появится духовно-просветительский центр в память о героях полярных конвоев. Решение о предоставлении земельного участка православной религиозной организации "Приход храма Апостола Андрея Первозванного" принято в рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства, рассказали 17 июня в пресс-службе Смольного.

Участок находится на бульваре Александра Грина. Инвестор планирует построить духовный центр с музеем северных конвоев и храмом.

Рассматриваемый проект имеет духовно-просветительскую направленность. Новый центр и музей, которые планируем построить, – это вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях войны – моряках полярных конвоев. Губернатор Петербурга

После завершения работ духовный центр безвозмездно передадут в собственность Петербурга.

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Фото: пресс-служба Смольного