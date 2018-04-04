На бульваре Александра Грина построят духовно-просветительский центр в память о героях полярных конвоев

На Васильевском острове появится духовно-просветительский центр в память о героях полярных конвоев. Решение о предоставлении земельного участка православной религиозной организации "Приход храма Апостола Андрея Первозванного" принято в рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства, рассказали 17 июня в пресс-службе Смольного.
Участок находится на бульваре Александра Грина. Инвестор планирует построить духовный центр с музеем северных конвоев и храмом.
Рассматриваемый проект имеет духовно-просветительскую направленность. Новый центр и музей, которые планируем построить, – это вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях войны – моряках полярных конвоев.
Губернатор Петербурга
После завершения работ духовный центр безвозмездно передадут в собственность Петербурга.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге построят новый современный концертный зал.
Фото: пресс-служба Смольного
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