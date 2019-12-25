Ранее судимый уроженец Оренбургской области собирался украсть духи за 27 тыс. рублей из магазина на Невском проспекте

На выходе сработала антикражная рамка.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Оренбургской области, которого судили семь раз за кражи. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Как сообщили в надзорном ведомстве 28 июля, в декабре 2024 года фигурант зашел в магазин парфюмерии и косметики в торговом центре на Невском проспекте, взял с полки упаковку элитных духов за 27 тыс. рублей и спрятал ее в сумку. На выходе сработала антикражная рамка. Мужчину задержали и передали полицейским. По словам обвиняемого, он хотел "приятно пахнуть".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг.

Фото: Piter.TV