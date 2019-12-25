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Ранее судимый уроженец Оренбургской области собирался украсть духи за 27 тыс. рублей из магазина на Невском проспекте
Сегодня, 15:50
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Ранее судимый уроженец Оренбургской области собирался украсть духи за 27 тыс. рублей из магазина на Невском проспекте

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На выходе сработала антикражная рамка.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Оренбургской области, которого судили семь раз за кражи. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). 

Как сообщили в надзорном ведомстве 28 июля, в декабре 2024 года фигурант зашел в магазин парфюмерии и косметики в торговом центре на Невском проспекте, взял с полки упаковку элитных духов за 27 тыс. рублей и спрятал ее в сумку. На выходе сработала антикражная рамка. Мужчину задержали и передали полицейским. По словам обвиняемого, он хотел "приятно пахнуть". 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский проспект, попытка кражи, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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