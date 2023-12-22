На Гороховой улице хостел могут продать из-за нарушений законодательства

В жилом доме одну из квартир незаконно переоборудовали под гостиницу.

На Гороховой улице могут продать хостел, который был открыт с нарушениями законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В правоохранительные органы обратилась жительница Северной столицы. Женщина рассказала, что в доме, где она живет, открыли хостел. Стражи порядка проверили проверку и выяснили, что владельцы недвижимости незаконно переоборудовали квартиру под хостел. Они отметили грубые недостатки в содержании дома.

Прокуратура Адмиралтейского района вынесла представление в адрес главы районной администрации. Сотрудники ведомства потребовали направить иск в суд о продаже отеля в связи с ненадлежащим состоянием. Управляющая компания должна отремонтировать общедомовое имущество, добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.

Фото: Piter.tv