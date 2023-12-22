На Гороховой улице хостел могут продать из-за нарушений законодательства

На Гороховой улице могут продать хостел, который был открыт с нарушениями законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
В правоохранительные органы обратилась жительница Северной столицы. Женщина рассказала, что в доме, где она живет, открыли хостел. Стражи порядка проверили проверку и выяснили, что владельцы недвижимости незаконно переоборудовали квартиру под хостел. Они отметили грубые недостатки в содержании дома.
Прокуратура Адмиралтейского района вынесла представление в адрес главы районной администрации. Сотрудники ведомства потребовали направить иск в суд о продаже отеля в связи с ненадлежащим состоянием. Управляющая компания должна отремонтировать общедомовое имущество, добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.
Фото: Piter.tv
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