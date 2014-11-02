Петербургский метрополитен показал ход работ на станции "Ладожская"

Капитальный ремонт, по плану, закончится в феврале 2024 года.

На станции "Ладожская" продолжается капитальный ремонт наземного вестибюля и наклонного хода.

В эскалаторном тоннеле специалисты подрядной организации ведут замену водоотводящих зонтов и восстанавливают гидроизоляцию. Старые асбоцементные зонты сменят современные конструкции из композитных материалов. Эта технология позволит в будущем ликвидировать возможные течи без закрытия станции для пассажиров, в ночное технологическое окно.

В процессе капремонта в вестибюле будут восстановлены исторические витражи на лицевом фасаде, декоративные козырьки над входом и фальш-витраж над эскалаторным тоннелем. Эти изменения внесены в проектную документацию по результатам встречи с одним из авторов проекта архитектурного оформления "Ладожской".

Также в наземном вестибюле полностью заменят облицовку стен и пола, а потолочную люстру воссоздадут из более лёгкого и прочного материала.

Капитальный ремонт, по плану, закончится в феврале 2024 года.

Видео: Петербургский метрополитен