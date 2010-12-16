Большой концерт Хмырова в клубе SOUND

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Хмыров – петербургский артист волны новой искренности, умело превративший в крепко скроенные хиты необычную смесь из бодрого хип-хопа и русско-роковой задушевности.

В ярких треках Хмырова органично сочетаются характерные триплет-флоу и яркие хуки, а также прямолинейность острого слова, дворовая честность и петербургская романтика. За эту атмосферность их часто берут в новое российское кино — его треки звучали в таких проектах, как "Страсти по Матвею", "Содержанки", "Неспящие в Сосновке".

Но еще чаще песни Хмырова звучат на летних опенйэрах. Он и его живой состав — постоянные участники самых значимых музыкальных фестивалей последних лет (VK Fest, "Дикая Мята", STEREOLETO, Motherland, LiveFest, "Жиза", "Голос Кочевников", "Лётчик на Джао Да!че", Roof Fest).

Фото: предоставлено организаторами