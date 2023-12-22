Концерт Филиппа Хмырова

Концерт пройдет 14 апреля в клубе "Космонавт". Сбор гостей в 18:00. Начало концерта в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Перед зрителям выступит яркий музыкант из Петербурга, в треках которого органично сочетаются питерская романтика, дворовая честность, характерный флоу, яркие хуки и выразительность слова. Пресса называет артиста "героем нашего времени" и "новым Цоем с бульвара Новаторов". Его музыка напоминает игру в баскетбол: резкая, эмоциональная, попадающая в суть.

Хмыров — постоянный участник самых главных музыкальных фестивалей. Его треки можно услышать и в современных российских фильмах и сериалах ("Содержанки", "Страсти по Матвею", "Неспящие в Сосновке"). А еще он записал совместные лайвы с Alai Oil.

Артист выступит вместе со своей группой в рамках весеннего тура. Музыканты подготовили новую концертную программу.

Фото: предоставлено организатором