Концерт Хмырова на ROOF FEST

Петербургский исполнитель Филипп Хмыров даст свой концерт 13 сентября на сцене ROOF FEST. Начало выступления запланировано на 20:00. Возрастное ограничение: 16+.

Филипп Хмыров – исполнитель с рок-группой, скроивший необычную смесь из бодрого хип-хопа, инди-музыки и задушевности русского рока. В его треках сочетаются петербургская романтика, дворовая честность и прямолинейность острого слова. Часто они звучат и в новом российском кино: "Страсти по Матвею", "Содержанки", "Неспящие в Сосновке" и других.

Хмыров со своей концертной группой, в составе которой гитарист, бас-гитарист, барабанщик и бэк-вокалисты, постоянный участник значимых фестивалей последних лет, таких как VK Fest, "Дикая Мята", STEREOLETO, Motherland.

Исполнитель выступит на главной крыше Петербурга в рамках фестиваля ROOF FEST 13 сентября. Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия