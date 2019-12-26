Из-за хлама в квартире на Кораблестроителей жильцы остались без воды

Один из жильцов уточнил, что в управляющей компании ему ответили нецензурной бранью и фразой: "Вы уже должны были понять, что вам никто не поможет".

Петербуржец Михаил Косяков рассказал о соседской квартире в Василеостровском районе,которая доставляет неудобства всему дому. Она полностью завалена хламом.

Накануне квартиру на 12 этаже дома 39к2 по улице Кораблестроителей начало затапливать сверху. Пришлось перекрыть стояк и ждать соседку. Подробности Piter.TV рассказал жилец этого дома, квартира которого находится на 8 этаже.

Когда бабуля пришла и открыла дверь, сантехника ждал сюрприз в виде кучи хлама почти до потолка, зайти и искать утечку он не смог, отказался. Я пролез по куче вещей, увидел кучу живности. Михаил Косяков

Михаил смог пролезть в ванную комнату и кухню и сделать там несколько фото. В ванной трубы не видно, но есть предположения, что протечка произошла в туалете, куда пробраться невозможно. В четверг, 22 октября, воду дали, но планируют снова отключить, так как течь до сих пор не устранена. По словам Михаила Косякова, данная проблема началась с 11 октября, сам он обращался по поводу этой ситуации в Роспотребнадзор, в администрацию Василеостровского района, в Жилком и даже прокуратуру. Везде, по его словам, разводят руками, ситуация никак не меняется.

Также Михаил Косяков уточнил, что в управляющей компании ему ответили нецензурной бранью и фразой: "Вы уже должны были понять, что вам никто не поможет". Piter.TV на данный момент не смог связаться с управляющей компанией дома.

Ранее в Петербурге в заваленной мусором квартире искали пропавших хозяев.

Фото: Михаил Косяков