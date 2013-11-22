Приставы помогли петербурженке, соседи которой не хотели убирать за котом на общей кухне

По словам женщины, соседи заставили кухню и коридор хламом.

Приставы помогли петербурженке, соседи которой завалили коммуналку мусором. И так неспокойную жизнь женщины портил кот, который ходил в туалет на кухне. Хозяева не убирали отходы своего питомца, поэтому заявительнице приходилось ежедневно мыть полы после пушистого нарушителя порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Женщина составила претензию на соседей. По ее словам, они заставили кухню и коридор своими вещами и хламом. Петербурженка попросила убрать старую мебель, ковры, велосипед и коробки в комнату, но соседи проигнорировали просьбу. Кроме того, семейная пара установила в коридоре видеокамеру, чтобы следить за котом, который разгуливал по всей квартире и оставлял следы жизнедеятельности.

Уставшая от беспорядка женщина обратилась в суд. На слушание соседи петербурженки не пришли. Их обязали освободить от своего имущества места общего пользования в квартире, убрать видеокамеры и содержать кота в своей комнате. Однако супруги не стали ничего менять после суда. Тогда в дело вмешались приставы. Они помогли навести порядок в доме, соседей оштрафовали.

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