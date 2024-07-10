Задержан дебошир, ударивший девушку-подростка на Малой Морской

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, порчу имущества и угрозу убийством.

Сотрудники петербургской полиции обнаружили видеоматериал в одном из Telegram-каналов, где неизвестный проявляет агрессию к девушке на Малой Морской улице. Мужчина несколько раз ударил ее и был успокоен случайным прохожим, который вмешался в ситуацию. Полиция Центрального района начала проверку по этому факту, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские быстро установили личность потерпевшей. Ею оказалась 16-летняя жительница Петербурга, которая в тот день гуляла в центре города со своей подругой. Мать девушки подала заявление 4 июля, после чего полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Оперативники нашли и самого виновника происшествия. Им оказался 35-летний водитель из коммерческой фирмы, проживающий на Двинской улице. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, порчу имущества и угрозу убийством. Он утверждает, что девушка сама спровоцировала конфликт, а он всего лишь сделал ей замечание за вызывающее поведение.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он принес свои извинения на камеру, признавшись в содеянном. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в Петербурге задержали очередного руфера-экскурсовода.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти