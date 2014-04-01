Петербуржец, похитивший из двух магазинов телефон и пять часов, получил почти 3 года колонии

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга. Ему вменили ч. 1 ст. 158 и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили 31 марта в надзорном ведомстве.

В июне прошлого года злоумышленник похитил из магазина телефон за 250 тыс. рублей, после чего перепродал его. Уже в другом торговом комплексе на Коломяжском проспекте он украл пять часов. Общая стоимость ущерба составила порядка 500 тыс. рублей. Эти товары тоже были перепроданы.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

