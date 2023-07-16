Ограбившая склад аптечного пункта на 2 млн рублей в Петербурге отправлена в колонию
Сегодня, 10:25
Все похищенное она продавала на сайте бесплатных объявлений.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 31 марта. 

Фигурантка работала оператором по обработке заказов на складе аптечного пункта на Пражской улице. Женщина похищала оттуда лекарства, биологически активные добавки и косметическую продукцию. Все это она продавала на сайте бесплатных объявлений. Всего с октября 2022 года по октябрь 2023-го ущерб составил более 2 млн рублей. 

Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: на Ладожском вокзале задержали мужчину, который находился в розыске за кражу. 

Фото: Piter.TV 

