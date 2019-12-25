Житель Улан-Удэ в петербургском баре сорвал с шеи ЧОПовца цепочку с кулоном за 300 тысяч рублей

Подозреваемого задержали в Шереметьево.

В Москве задержали грабителя из Улан-Удэ, отнявшего цепочку у ЧОПовца в баре в Петербурге. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 ноября, неизвестный, находясь в Петербурге в баре на Гжатской улице, применив физическую силу к приехавшему по заявке 55-летнему сотруднику ЧОПа, сорвал с него золотую цепочку с кулоном. Стоимость украшения составляет 315 тысяч рублей.

В час дня 12 ноября в Москве в аэропорту Шереметьево оперативниками уголовного розыска Калининского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний неработающий житель Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый, который ранее уже был судим, задержан.

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Фото: unsplash