В Петербурге осужден похититель утеплителя на 700 тыс. рублей

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июле фигурант похитил с чердака дома на Кондратьевском проспекте 19 рулонов теплоизоляционного материала. Общая сумма ущерба составила свыше 700 тыс. рублей. Подсудимый погрузил утеплитель в свой автомобиль и вывез на Московское шоссе, где перепродал.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 8 месяцев.

Фото: Piter.TV