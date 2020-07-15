  1. Главная
В Петербурге осужден похититель утеплителя на 700 тыс. рублей
Сегодня, 14:20
Подсудимый погрузил рулоны в свой автомобиль и вывез на Московское шоссе, где перепродал.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июле фигурант похитил с чердака дома на Кондратьевском проспекте 19 рулонов теплоизоляционного материала. Общая сумма ущерба составила свыше 700 тыс. рублей. Подсудимый погрузил утеплитель в свой автомобиль и вывез на Московское шоссе, где перепродал. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 8 месяцев. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет молодая бизнес-тренер, которая похитила у петербуржцев 4,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

