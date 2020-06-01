В Петербурге две сотрудницы склада подозреваются в хищении косметики на 1,5 млн рублей

Предприниматель провел инвентаризацию, обнаружил недостачу и снижение прибыли.

В Петербурге две работницы склада косметики обвиняются в хищении товара на 1,5 млн рублей. Подробности сообщили в прокуратуре Кировского района.

По версии следствия, 31-летняя уроженка Новгородской области и 40-летняя петербурженка (кладовщица и менеджер склада одного из интернет-магазинов косметики) в период с 2020 года по 2023 год создавали фиктивные заказы, якобы для отправки товара клиентам. После этого, собрав позиции, указанные в фиктивно сформированном заказе, исключали товары из программы учета остатков и незаметно выносили их с территории склада. Похищенные товары фигурантки перепродавали на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Они похищали липолитики, крема для сияния кожи и лифтинг-эффекта, сыворотки с витаминами и экстрактом черной икры, подтягивающие гели для век, коллагеновые патчи для глаз, альгинатные маски с антиоксидантами, увлажняющие тоники для всех типов кожи, мыло, пилинги, шампуни и бальзамы для восстановления волос и т.д.

Предприниматель провел инвентаризацию, обнаружил недостачу и снижение прибыли. Заподозрив работниц, он обратился в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, составил более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Спустя 2 года был задержан "домушник", обокравший квартиру на Русановской на 1 млн рублей.

Фото: unsplash (Content Pixie)