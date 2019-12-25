В колонию на 2,5 года отправлен петербуржец, похитивший телефоны у посетительниц бара

Устройства злоумышленник продал.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменили пп. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В сентябре 2025 года фигурант был в баре на Конюшенной площади. Две женщины ушли танцевать и оставили свои сумки, в это время он вытащил оттуда мобильные телефоны и скрылся. Общий ущерб составил 70 тыс. рублей. Устройства злоумышленник продал.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV